Extreem winterweer houdt Japan en Korea in greep, minstens een dode

Voor vandaag zijn er nog hevige sneeuwval en rukwinden voorspeld voor het centrum en het noordoosten van Japan. In de zuidelijke stad Maniwa werd een record van 93 cm sneeuw gemeten. In het westen van Japan zijn dan weer duizenden treinreizigers gestrand door het noodweer, die moesten zelfs overnachten in de treinstellen en de stations. Ook het luchtverkeer is zwaar verstoord, gisteren werden 200 vluchten geannuleerd. De ergste koudeprik zou morgen voorbij moeten zijn in Japan.