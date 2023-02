Stad Mechelen houdt verkeerstellingen op sluiproutes na knip op Vesten

Het stadsbestuur is op de hoogte van de problemen en is gestart met tellingen om te zien hoeveel auto's passeren in straten in de binnenstad, zoals de Lange Heergracht. "Als de cijfers uitwijzen dat er meer verkeer is, zullen er verbeterpunten moeten komen. Als ik de meldingen moet geloven, is er een ongelofelijke toename en zullen we die sluiproutes ongedaan maken", zegt Mechels schepen van Mobiliteit, Vicky Vanmarcke (Open Vld).