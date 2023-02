Toekomst van de Izegemse Batjes aan een zijden draadje

De Batjes in Izegem bestaan al sinds eind jaren ‘60 en zijn een gevestigde waarde in de stad. De mensen van Unizo willen niet stoppen met het organiseren van dat braderieweekend. Ze willen het niet meer alleen doen. “Er komt een steeds grotere verantwoordelijkheid bij kijken”, zegt voorzitter Pieter Haesbrouck. “Ieder jaar komen een paar tienduizend mensen naar de Batjes en dat moet veilig kunnen verlopen. Voor een kleine vzw is die verantwoordelijkheid groot om te dragen. Daarnaast is er ook het financiële aspect: de investeringen nemen toe en die willen we graag met meerdere ondernemers en verenigingen dragen.”