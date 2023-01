Neus-, keel- en oorartsen: "Opvallend meer patiënten met ernstige neusklachten door cocaïnegebruik in België"

De neusklachten kunnen gaan van een verstopte neus en neusbloedingen tot zeer pijnlijke ontstekingen. Het enige wat helpt, is afkicken. "Met medicatie kunnen we vrij weinig doen. Enkel actief stoppen met cocaïne, gaat tot minder pijn leiden."

"Als de patiënt stopt met gebruiken, kunnen we een aantal maanden tot een jaar later kijken of we de perforaties in het neustussenschot kunnen dichten met beschikbaar weefsel uit de neus of een prothese", zegt professor Van Zele. "Maar dit is niet altijd mogelijk en hangt af van de grootte van de perforatie."