Drie mannen krijgen celstraffen tot 5 jaar voor bedreigen van havenarbeider in Antwerpen

De havenarbeider werd al weken in de gaten gehouden, door een gps-tracker aan de onderkant van zijn wagen. Uit onderschepte berichten via een Sky ECC-groepsgesprek bleek dat het de bedoeling was om hem te ontvoeren. Volgens de procureur leek het er ook op dat ze hem wilden martelen om hem tot medewerking te dwingen. In het groepsgesprek was er onder meer sprake van waterboarden. Dat is een marteltechniek waarbij het slachtoffer het gevoel heeft dat hij aan het verdrinken is.