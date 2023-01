Gewezen VS-president Donald Trump na 2 jaar terug welkom op Facebook en Instagram

Trump is opnieuw kandidaat om president te worden. De beslissing zou daarmee te maken hebben. De Amerikaanse kiezer moet volgens Meta "een weloverwogen keuze kunnen maken in het stemhokje", maar onderlijnt tegelijk dat dit niet betekent dat er geen grenzen zijn aan wat mensen op hun platformen kunnen zeggen. "Wanneer er een duidelijk risico dreigt in de echte wereld, gaan we snel optreden."

Zo benadrukken ze dat ze goed in het oog gaan houden of Trump zich wel aan de gebruiksvoorwaarden houdt. "In het licht van zijn vorige herhaaldelijke inbreuken op die voorwaarden gaan we extra streng zijn", klinkt het. "Als hij inhoud plaatst die in strijd is met de voorwaarden, gaan we die berichten verwijderen en zijn accounts opnieuw voor een maand tot twee jaar schorsen, afhankelijk van de ernst van de overtreding."



"Facebook, dat miljarden dollar aan waarde is kwijtgespeeld nadat ze jullie favoriete president hebben gebannen, heeft net aangekondigd dat ze mijn account herstellen", schrijft Trump op zijn eigen sociaal medium Truth Social dat hij lanceerde nadat hij op de meeste reguliere sociale media werd gebannen. "Zoiets zou nooit meer mogen gebeuren met een president in functie of met iemand anders die dergelijke vergelding niet verdient."



Een exacte timing geeft Meta niet mee om de Facebook- en Instagramaccounts van Trump te herstellen. Het zou over een periode van "enkele weken" gaan. Trump kreeg recent van Twittereigenaar Elon Musk ook opnieuw toegang tot zijn Twitteraccount.