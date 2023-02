Huiszwam ontdekt in oud Antwerps gerechtsgebouw tijdens renovatie: verhuis hof van assisen en beroep opnieuw uitgesteld

De verhuis van het hof van beroep en het assisenhof naar het gerenoveerde gerechtsgebouw op de Britselei in Antwerpen is opnieuw uitgesteld. In de assisenzaal is een huiszwam ontdekt bij het weghalen van een wandtapijt. Die moet nu nog worden verwijderd. De renovatiewerken begonnen eind 2019 en hadden al klaar moeten zijn. Nu is de oplevering in het voorjaar voorzien.