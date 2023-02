Verpleger uit Kaprijke veroordeeld voor ontvoering en verkrachting van zijn vrouw

Een verpleger uit Kaprijke die zijn vrouw hardhandig ontvoerde, is veroordeeld tot 42 maanden gevangenisstraf, waarvan 12 maanden effectief. In mei 2022 raakte de man helemaal de controle kwijt, toen hij ontdekte dat zijn vrouw met een andere man had afgesproken. Hij mishandelde haar, ontvoerde haar naar Frankrijk en verkrachtte haar in een tankstation.