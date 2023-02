Voedselbank van Sint-Truiden kan na drie weken sluiting door waterlek opnieuw open

"Het is leuk om te zien dat iedereen zich ondanks alles blijft inzetten, maar ik kijk ondertussen toch wel uit naar een nieuwe locatie", voegt voorzitter Jean-Paul Mathijs toe. "In mei loopt ons huurcontract in ons huidige gebouw af en de stad is op dit moment bezig met het zoeken naar een nieuw gebouw voor onze bedeling. Details over onze nieuwe locatie kan ik nog niet geven, omdat er nog niets officieel is, maar ik hoop stiekem dat we kunnen intrekken in een groot gebouw."

"Dat is praktischer om bedelingsdagen te organiseren, maar tegelijkertijd maak ik mij toch zorgen over de verwarmingskosten van zo een gebouw", gaat Mathijs verder. "Welke voedselbank kan zoiets betalen de dag van vandaag en met deze energieprijzen? Weinig volgens mij, maar dat zijn zorgen voor later."