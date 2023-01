Voerbelangen vraagt ontslag van overgelopen gemeenteraadsvoorzitter in Voeren

Voerbelangen betreurt dat een raadslid onze partij verlaat. "Het is ieders recht in deze democratie om een eigen partij op te richten", vertelt fractieleidster Lizzy Buyssen. "Maar het is wel bijzonder pijnlijk en intens verdrietig voor de overtuigde Vlaming die streed en won om een rustig, mooi en vreedzaam Voeren tot stand te brengen. Jarenlang heeft Voerbelangen gewerkt om het algemeen belang van iedere Voerenaar te verdedigen. We zullen aan Rik Tomsin vragen om het voorzitterschap terug te geven aan de meerderheid; van wie hij het mandaat aan het begin van de legislatuur gekregen heeft. Het zou een eervol signaal zijn."