Vrijwilligers over 20 jaar De Roma in Antwerpen: “We werden er smoorverliefd en zijn er getrouwd”

Het is vandaag exact 20 jaar geleden dat tientallen vrijwilligers de handen in elkaar sloegen om een totaal vervallen Roma na jarenlange leegstand te renoveren. Intussen is het een van de mooiste en populairste concertzalen in Antwerpen.

De organisatie draait op meer dan 600 vrijwilligers. Eén daarvan is Danny Teurelincx. Tien jaar geleden kreeg hij achter de bar hulp van Dagmar Smet en het was meteen liefde op het eerste gezicht. “Ik kan me zelfs niet meer herinneren wie er toen optrad. Achteraf bleek dat Cristina Branco te zijn. Onze aandacht werd meteen naar elkaar gezogen. We hebben de hele avond gebabbeld en de rest is geschiedenis", zegt Dagmar.

Zeven jaar geleden gaven ze elkaar het ja-woord met een trouwfeest in de foyer van de Roma. Het feest werd volledig verzorgd door de vrijwilligers.