Ondervoorzitter Rode Kruis Kortrijk aangehouden na klachten over aanranding van jonge vrijwilligsters

De ondervoorzitter van het Rode Kruis Kortrijk is afgelopen maandag opgepakt voor zedenfeiten. Hij verblijft op dit moment in voorhechtenis in de cel, in afwachting van een enkelband. Twee jonge, vrouwelijke vrijwilligers van het Rode Kruis hebben een klacht ingediend tegen hem. De man van 54 jaar zou ze ongevraagd hebben betast en expliciete seksuele berichten en foto’s hebben gestuurd. De feiten speelden zich af vorig jaar en twee jaar geleden.

De man zelf ontkent alle feiten. Volgens hem gaat het om een misplaatste grap. Hij is al jarenlang lid van het Rode Kruis. Volgens de speurders is de kans groot dat er meer slachtoffers zijn.

Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer. Hij wordt beschuldigd van de aantasting van de seksuele integriteit en belaging. Zeven jaar geleden werd hij ontslagen bij het Kortrijkse parkeerbedrijf Parko, na klachten van seksuele intimidatie.