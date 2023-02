Waasmunster krijgt een ecoveloduct :" Dieren kunnen veilig van de ene naar de andere kant"

In Oost-Vlaanderen is er al een dergelijke ecoveloduct in Deinze, die in Waasmunster is de tweede in onze provincie. Dagelijks worden volgens Natuurpunt meer dan 10.000 dieren op de weg doodgereden. Er zijn veel initiatieven om dat aantal te verminderen. Een van de mogelijke oplossingen is een ecoveloduct. " Het gaat in Waasmunster om de bestaande brug die vooral gebruikt wordt door bezoekers van het natuurdomein De Vaag, maar we willen ervoor zorgen dat de brug ook door de dieren wordt gebruikt om van de ene naar de andere kant van de weg te gaan", zegt Jef Schoenmaekers