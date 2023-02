Veel hinder verwacht in Haacht door werken aan Provinciesteenweg en Stationsstraat deze zomer

De langverwachte werken aan de Provinciesteenweg en de Stationstraat in Haacht gaan deze zomer van start. De steenweg wordt veel veiliger gemaakt door de aanleg van een breed fietspad in beide richtingen. Later komen er ook een viaduct over de sporen en een tunnel voor fietsers en voetgangers aan het station van Haacht.

Omdat er veel hinder wordt verwacht, zullen de werken pas plaatsvinden na het muziekfestival Rock Werchter. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD), mikt op 24 juli 2023 als startdatum.

De werken zouden samenvallen met de aanleg van de nieuwe Dijlebrug op de Provinciebaan in buurgemeente Rotselaar, een gescheiden riolering op de Nieuwebaan in Werchter én de aanleg van een rotonde voorbij de Hansbrug op de Keerbergensesteenweg in Keerbergen. De werken aan het viaduct over de spoorweg zullen pas plaatsvinden na de werken aan de Provinciesteenweg.