Wordt het Westen (nog meer) mee in het bad getrokken door tanks te leveren aan Oekraïne? En is dat gevaarlijk?

Worden we hiermee nog meer betrokken partij in de Oekraïneoorlog? Het antwoord is ja: dit is een nieuwe escalatie. Tanks staan in de piramide van alle wapensystemen helemaal aan de top: dit is een zwaarder wapen dan alles wat het Westen tot nu toe al naar Oekraïne gestuurd heeft. Anderzijds is dit ook niet zo'n grote escalatie: er is al heel wat militair materieel geleverd, dat heel sterk lijkt op tanks. Dit is een klein stapje zwaarder, maar het lag in de lijn van de verwachtingen. Er zijn bijvoorbeeld al houwitsers geleverd, voor een leek zijn die nauwelijks te onderscheiden van een tank.