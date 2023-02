In Mortsel verschijnen 60 gedichten op ramen, deuren en vitrines voor de Poëzieweek

Naar aanleiding van de Poëzieweek zijn er honderden "Weesgedichten" geselecteerd om in Vlaanderen op een raam, deur of vitrine te zetten. Je kon je kandidaat stellen om bij jou zo'n gedicht te adopteren. Het gaat om werk van bekende en onbekende dichters uit binnen- en buitenland. Er is ook lokaal talent bij. In Mortsel verschijnen er zestig gedichten. "Zowel particulieren als handelaars zijn op de kar gesprongen", zegt schepen van Vrije Tijd Ilse Lacante (N-VA).