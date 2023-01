Alertheid voor ernstige streptokokkeninfecties: "Ziek en na drie dagen niet beter? Raadpleeg huisarts"

Het Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt mensen om alert te blijven bij ziekteklachten vanwege de toename van infecties met streptokokken. "Als de symptomen na drie dagen niet beteren of zelfs verslechteren bij jou of je kind, raadpleeg dan meteen een huisarts", waarschuwt woordvoerder Joris Moonens. "Stijgende koorts of ademnood kunnen wijzen op een ernstige streptokokkeninfectie. Een onmiddellijke antibioticabehandeling is dan nodig."