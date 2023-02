Verdachte dubbele "kotmoord" Kortrijk onder zware beveiliging naar inleiding proces gebracht

Volgens de procureur-generaal zijn die zware maatregelen het gevolg van een reëel veiligheidsrisico. Drie jaar geleden werd in de Ieperse gevangenis bij het oud papier een lege doos cornflakes gevonden met aan de binnenzijde de plattegrond van de gevangenis. "Zelfs de plaats waar de helikopter zou landen stond er op aangeduid", verklaarde de procureur-generaal. "In dezelfde periode waren de broers van de beklaagde in het Kortrijkse op zoek naar vuurwapens. Dat dreigingsniveau is daarom vandaag nog altijd rechtmatig van kracht."