100.000 koekjes verbrand in ovens van Belgian Butters na grote stroomstoring in Ruddervoorde

De brandweer van Oostkamp was snel ter plaatse, maar kon weinig doen. Door het openzetten van verschillende poorten in het bedrijf kon de rook op natuurlijke manier worden geventileerd. Er was verder geen schade. De werknemers konden even over 9 uur terug naar binnen.

“Er is 900 kilo aan deeg, goed voor 100.000 koekjes, verloren gegaan. Dat is vooral zonde van de ingrediënten, maar voor de levering van de koekjes aan bakkerijen of winkels is er geen probleem. De productie is hervat want de ovens zelf zijn niet beschadigd.” aldus nog Frederic De Gezelle.