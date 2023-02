120 leerlingen uur lang geëvacueerd na gasgeur in school in Nieuwpoort

Rond 8.30 uur kreeg de brandweer een oproep omdat het in de gangen van het GO Atheneum in Nieuwpoort naar gas rook. "De school werd preventief ontruimd", zegt woordvoerder Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. "Zo'n 120 leerlingen werden opgevangen in een basisschool verder in de straat."

Nadat een perimeter werd ingesteld, ging de brandweer op zoek naar het gaslek. In de school zelf werd geen lek vastgesteld, maar bij een huis in de buurt vond de brandweer dat wel. "Eerder deze week waren in die straat werken geweest", vult Louagie aan.

De ploegen van Fluvius waren ondertussen al aanwezig en ze hebben het lek hersteld. Er waren daardoor geen bijkomende evacuaties meer nodig. De leerlingen konden na een uur terug naar school.