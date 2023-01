Beeldhouwer Koenraad Tinel (88) eert gedeporteerde pianolerares uit zijn jeugd met standbeeld in Geraardsbergen

"Betty Galinsky was van Kiev naar Gent gekomen in 1920. Ze gaf mij twee keer per week pianoles vanaf mijn vijf jaar. Ik had die dame graag, ze was streng maar rechtvaardig. Ik moest mijn toonladders spelen met twee kwartjes (geldstukjes) op mijn hand. Die mochten daar niet afvallen, het was om mijn vingers goed te leren zetten." Toen Koenraad acht jaar was kwam ze niet meer. "Daar was ik droevig over. Plots kreeg ik pianoles van een man in een zwart uniform en een hakenkruis op zijn jas. Ik had die meneer niet graag."