Aalst Carnaval lijdt (nog) niet onder hoge inflatie : "Nog veel ongebruikt materiaal over van tijdens coronacrisis"

"We zullen volgend jaar wel op een andere manier moeten werken", gaat Prins Carnaval voort. "Voor onze praalwagens gebruiken we veel isolatiemateriaal uit de bouwsector. Dat is niet alleen duurder geworden, maar is ook steeds moeilijker te krijgen. Dus we zullen er in de toekomst veel zuiniger mee moeten omspringen, en andere manieren moeten bedenken. Ik denk dat de carnavalsgroepen bepaalde figuren en attributen wel eens zullen hergebruiken in plaats van weg te gooien. We zullen veel meer moeten recycleren."

Maar dat zal het carnaval in Aalst niet minder spectaculair maken. "We hebben al veel crisissen meegemaakt. We spartelen er wel door!"