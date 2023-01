Terrorist die onder meer West-Vlaamse doodreed bij aanslag in New York is schuldig bevonden en riskeert de doodstraf

Op dat moment fietste Lieve Decadt daar met haar drie dochters. Een van haar dochters, Ann-Laure, overleefde de aanslag niet. Ook twee Amerikanen stierven en vijf Argentijnse toeristen. Twee andere Belgen raakten ook zwaargewond. Eén ervan, een vrouw, moest twee ledematen laten amputeren. Het andere slachtoffer had een zware schedelbreuk.

Saipov kwam zijn auto uitgerend, schreeuwde "Allahu akbar" en begon wild met twee geweren te zwaaien. Later bleken de wapens een onschuldige luchtkarabijn en een paintballgeweer. Saipov werd op straat in de buik geschoten door een politieman, en gearresteerd. In zijn auto lag een vlag van IS en een handgeschreven verklaring van trouw aan de islamistische terreurgroep.

Het proces moest eigenlijk al beginnen in 2019, maar werd door corona keer op keer uitgesteld. Begin dit jaar ging het uiteindelijk van start. Op dat proces is de man door de jury schuldig bevonden, zoals verwacht werd. Nu gaat het wellicht nog een hele tijd duren vooraleer we de strafmaat gaan weten.

Hij riskeert de doodstraf en dat is niet onomstreden. In de staat New York is de doodstraf afgeschaft, maar federaal bestaat ze nog wel, bijvoorbeeld voor terreurdaden.