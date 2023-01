Alken reageert op fusiebrief van Hasselt en Kortessem: "Geen fusie, wel een mogelijke oplossing met districten"

Stapt Alken mee in een fusie met Hasselt en Kortessem? Burgemeester Marc Penxten (N-VA) van Alken spreekt duidelijke taal. "We gaan in op de uitnodiging om te praten, want we hebben een goede samenwerking. Over een fusie willen we in geen geval spreken, maar tegen een districtenverhaal zeggen we niet onmiddellijk nee."