Alle schoolkinderen uit Liedekerke en Sint-Pieters-Leeuw veilig thuis na busongeval in Duitsland

De mama van Stan stond te popelen om haar zoon weer in haar armen te sluiten. "We zijn heel blij dat we Stan terug bij ons hebben. Natuurlijk ben je ongerust als je van de school een bericht krijgt dat er een ongeval is gebeurd met de bus waar je kind op zit. Maar de school en de gemeente hebben zeer goed gecommuniceerd. We kregen regelmatig een stand van zaken via Smartschool en WhatsApp en de gemeente heeft alle ouders ontvangen in het gemeentehuis waar we alle info uit eerste hand kregen."