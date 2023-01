"Als alcohol een mens was": leraar Peter uit Peer waarschuwt in boek voor problemen die alcohol kunnen veroorzaken

De cijfers die Van Limpt verzamelde, zijn shockerend. "Zo'n 700.000 mensen in ons land zijn verslaafd aan alcohol, in 60 procent van de gevallen van kindermishandeling is er alcohol in het spel, net als bij de helft van alle seksuele aanrandingen."

"Dan denk je toch: wat voor neanderthalers zijn wij toch dat we die cijfers voor lief nemen? Mensen komen op straat tegen de wolf omdat die een aantal schapen doodbijt. Maar tegen een wolf in de samenleving, wat alcohol toch een beetje is, is nauwelijks verontwaardiging of protest tegen."