Woning in Verrebroek tijdelijk onbewoonbaar na hevige brand

In een woning aan de Joost Welarestraat in Verrebroek brak woensdagavond een hevige brand uit. De isolatie rondom een schouw vatte vuur en verspreidde zich snel verder. De brand werd pas opgemerkt toen de zolder al in lichterlaaie stond.

De brandweer had het vuur pas na drie uur volledig onder controle. Er vielen geen slachtoffers, maar er is wel veel schade aangericht. De woning is dan ook tijdelijk onbewoonbaar verklaard. De bewoners kunnen terecht bij familie.