Centraal register in strijd tegen fietsdiefstallen

Concreet zullen fietsbezitters een gratis sticker kunnen aanvragen die op het frame van de fiets wordt aangebracht en niet kan worden verwijderd. Die sticker bevat een unieke code. In het register kan de eigenaar van de fiets veilig inloggen. Hij kan alle gegevens van de fiets opslaan en ook aangifte doen van diefstal. Bij de aankoop van een tweedehands fiets kan de potentiële koper de code op de fiets scannen en nagaan of deze door de eigenaar als gestolen is opgegeven. Er wordt ook een systeem ontwikkeld om de huidige Brusselse gebruikers naadloos in het nieuwe nationale systeem te integreren.