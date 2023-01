Steeds meer werknemers maken gebruik van het Vlaams opleidingsverlof voor een zorgopleiding

Binnen dat hoger onderwijs staat de opleiding bachelor in de verpleegkunde met stip bovenaan. Met 1.035 mensen in het voorbije schooljaar doet de opleiding het drie keer zo goed als de tweede in de lijst, de bachelor in het bedrijfsmanagement, die 325 werknemers in opleiding telde.

Met een stijging van 56 procent in twee schooljaren, is het duidelijk dat steeds meer mensen voor een opleiding kiezen die kan leiden tot een job in de zorgsector, zegt minister Crevits. "Ik kan alleen maar aanmoedigen dat meer mensen kiezen voor een opleiding in de zorg", zegt ze. Met de opleidingen verpleegkunde basiszorg en initiatie verpleegkunde, beide onderdelen van het graduaat verpleegkunde, doen nog twee andere zorgopleidingen het goed.