Van troostende bestseller tot animatiefilm die Oscar kan winnen: waarom "De jongen, de mol, de vos en het paard" jong en oud raakt

Of "The boy, the mole the fox and the horse" ook een Oscar in de wacht sleept in de categorie korte animatiefilm weten we in de nacht van zondag 12 maart wanneer de filmprijzen worden uitgereikt. De andere genomineerden in de categorie zijn: "The flying sailor", "Ice merchants", "My year of dicks" en "An Ostrich told me the world is fake and I think I believe it".