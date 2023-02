Drie Gentse projecten bekroond omdat ze inwoners helpen bij digitale technologie

Bij het project 'Dig in' krijgen leerlingen en hun ouders digitale hulp. Dat gebeurt via begeleiding aan huis, leenlaptops en workshops op school. En daarbij is er extra aandacht voor gezinnen in kwetsbare situaties. "Net zoals in andere domeinen van de samenleving heeft het onderwijs een digitale versnelling meegemaakt", klinkt het bij de stad. "Schoolwerk, kinderen aanmelden, communicatie met de school… al die zaken gebeuren vaak digitaal en dat is voor veel mensen niet evident."