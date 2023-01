Planetoïde scheert op "nauwelijks" 3.600 kilometer afstand langs de aarde

Rond 1.27 uur vannacht zal planetoïde 2023 BU het dichtst bij de aarde komen en ze zal dan op slechts 3.600 kilometer boven het aardoppervlak over de zuidelijke punt van Zuid-Amerika vliegen. Dat is een flink stuk lager dan de baan van de geosynchrone satellieten, die op een hoogte van zo'n 35.000 km rond de aarde cirkelen. Geosynchrone satellieten zijn satellieten die een baan rond de aarde beschrijven in de tijd die de aarde nodig heeft om één keer rond haar as te draaien, iets minder dan 24 uur.