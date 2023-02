Effect van mobiele camera's en waarschuwingsborden in Gooik blijft niet uit: helft minder meldingen over sluikstorten

"Het aantal meldingen over sluikstorten in Gooik is gehalveerd. In 2021 ging het nog over 83 meldingen en in 2022 over 44", vertelt een fiere burgemeester van Gooik. Volgens burgemeester Simon De Boeck (CD&V) heeft de halvering te maken met de camera's die geplaatst zijn om sluikstorters te detecteren. "In Gooik zijn er een vijftiental hotspots waar regelmatig afval gedumpt wordt. Op elk van die plaatsen hebben we mobiele camera's geplaatst. Er hangen ook waarschuwingsborden op waardoor mensen weten dat ze gefilmd worden. En die maatregelen blijken te helpen, want het aantal meldingen over sluikstorten is gehalveerd."