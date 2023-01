Producent van Nederlandse zonnewagen Lightyear is failliet, honderden werknemers verliezen hun job

Hoefsloot liet eerder deze week weten dat hij momenteel probeert een aantal nieuwe investeringen af te ronden om de Lightyear 2 tegen 2025 op de markt te kunnen brengen. De interesse voor dit goedkopere model zou veel groter zijn dan voor de luxeversie van de wagen.



"Onlangs lanceerden we een wachtlijst voor Lightyear 2 met als resultaat meer dan 40.000 inschrijvingen van individuele klanten en we hadden al ongeveer 20.000 pre-orders van fleetowners", aldus Hoefsloot. "Daarom geloven we sterk dat de genomen beslissing de beste manier is om onze visie, schone mobiliteit voor iedereen, overal, te bereiken."