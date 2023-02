Illustratoren zorgen voor 300 weesgedichten op ramen regio Dendermonde

In heel Vlaanderen staan meer dan 3.000 gedichten op vensters geschreven voor Gedichtendag. Mensen konden een 'weesgedicht' adopteren en dan kwam iemand dat in een mooi handschrift op het raam schrijven. Ook erfgoedorganisatie Dijk92 zorgt voor poëzie op straat. In negen gemeenten (Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele) zijn verschillende illustratoren op stap geweest. "Inwoners en bedrijven konden een 'weesgedicht' adopteren via de lokale bibliotheek," zegt Tom Van de Velde van Dijk92. "Bijna al onze gedichten zijn geadopteerd. In Lebbeke hebben we bijvoorbeeld 50 gedichten op ramen geschreven."