Erik Van Looy zélf kandidaat in "De slimste mens" in Nederland: "Ik was al blij dat ik alle woorden verstond"

De remake, die kortweg "De slimste mens" heet, loopt al sinds 2006. Sinds het vierde seizoen zijn er ook twee reeksen per jaar. Met ongeveer 2,5 miljoen kijkers is de quiz het meest bekeken programma van het land. Het gaat er ook een stuk minder jolig aan toe dan in België, vindt Van Looy. "Dat is een serieuze quiz", zegt hij op "De ochtendshow van Kawtar en Keyart". "Maar ik heb aan presentator Philip Freriks gevraagd of ik onnozel mag doen. Hij zei dat ik zo onnozel mag doen als ik wil."

Die presentator, die de finale niet afsluit met de woorden "'t is gebeurd", is wel een voorbeeld voor Van Looy. "Hij is er 78. Als ik op een televisiestudio sta, ben ik meestal de oudste. Het is toch een verademing om nu een van de jongsten te zijn."