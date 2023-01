Europees Mensenrechtenhof krijgt een pak meer klachten over België

Een verklaring voor die forse stijging staat niet in het jaarverslag. Maar het Hof schrijft wel dat het 748 keer maatregelen heeft opgelegd voor immigratie-zaken uit België. Wellicht gaat het vooral over asielzoekers die geen opvang hebben gekregen. Ons land is verplicht om mensen die opvang te bieden als ze een aanvraag hebben ingediend, maar door een maandenlange opvangcrisis moesten veel mensen op straat slapen. Zij probeerden via het Europees Hof toch de Belgische staat te dwingen om in opvang te voorzien.