Federaal magistraat achter het grote voetbalschandaal plots overleden

Als coördinator van de cel Sportfraude bij het federaal parket, werkte Bisschop de laatste jaren onder meer aan "Operatie Zero", het grote onderzoek naar corruptie en witwassen in het Belgische voetbal. Hij was de eerste magistraat die een verdachte - voetbalmakelaar Dejan Veljkovic - kon overtuigen om spijtoptant te worden. Volgens het federaal parket zal zijn onverwachte overlijden geen gevolgen hebben voor het onderzoek naar het voetbal. Het dossier kan door een andere magistraat worden overgenomen.