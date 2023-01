Superfan Linda volgt Film Fest Gent al 49 jaar: "het filmfestival was mijn opleiding, ik heb er alles geleerd over de wereld"

“Ik schrijf al mijn films in en ik heb de eerste gezien in 1974, Händler der vier Jahrgezeiten van R.W. Fassbinder,” zo steekt Linda Meirsschaut van wal. Deze film was gisteren eenmalig te zien in Studio Skoop en hij wordt opnieuw de openingsfilm voor de 50e editie van het festival. “Ik kijk weer om te weten of ik er toen anders over dacht dan nu.” Linda heeft boeken vol met beschrijvingen van alle films die ze heeft gezien. “Het waren er soms 6 per dag. In totaal zo’n 1.700.” Ze nam haar broodjes en een fles water mee om de dag door te komen. De filmfan organiseerde er ook haar werk naar: “Ik vroeg om in mijn contract te zetten dat ik mijn verlof mocht nemen in de periode van het filmfestival. Dat is nooit geweigerd, want ik nam nooit verlof in een andere periode.”