Link tussen aanslagen met vuurwerkbommen in Maasmechelen en Brasschaat, verdachten geïdentificeerd

Er is een link tussen de twee aanslagen met vuurwerkbommen in Maasmechelen en de aanslag afgelopen weekend in Brasschaat. Er werden drie huiszoekingen uitgevoerd in Lanaken, Maasmechelen en Dilsen-Stokkem. De verdachten van alle drie de aanslagen werden geïdentificeerd. Er waren onder meer twee minderjarigen betrokken.