Schietincident waarbij 6-jarige op leerkracht schoot in VS had "volledig voorkomen" kunnen worden

Het schietincident waarbij een 6-jarige in een basisschool in de Verenigde Staten op zijn lerares schoot, had "volledig voorkomen" kunnen worden. Dat zegt de advocaat van de lerares. Volgens haar hadden verschillende leerkrachten gemeld dat de jongen met een wapen naar school was gekomen, maar greep het schoolbestuur niet in. De directeur van de school is nu ontslagen.