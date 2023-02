Gemeente Ternat koopt 1.800 boeken aan voor lagere scholen: "Willen leesniveau van kinderen verbeteren"

Een boekencollectie op school moet de leerlingen opnieuw aan het lezen krijgen. "De traditionele schoolbibliotheken zoals we die vroeger kenden zijn stilaan aan het verdwijnen. Scholen hebben nog wel wat boeken in huis, maar het aanbod is vaak niet al te groot. Als er boeken aanwezig zijn op school zien we dat kinderen er vaker naar grijpen en ze dus vlugger zullen lezen", meent de schepen. "Het is wel de bedoeling dat scholen nog steeds naar de gemeentebibliotheek gaan."