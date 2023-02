Gemeenteraad Voeren na plannen voor tweetalige partij rustig verlopen: "Jammer dat gewaardeerd lid Voerbelangen verlaat"

"Er is de voorbije dagen heel veel commotie ontstaan. Het is uiteindelijk vooral pijnlijk en jammer dat een gewaardeerd lid Voerbelangen verlaat", zegt fractievoorzitter van Voerbelangen Lizzy Buijsen-Ballien. "We zijn er heel tevreden over dat Rik Tomsin zijn mandaat heeft teruggegeven aan de partij. Dat hoort zo en is logisch. De komende dagen gaan we ons beraden over wie de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter zal worden."