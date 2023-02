Gemeenteraadsvoorzitter in Voeren neemt ontslag: "Niet meer dan logisch" nu hij nieuwe partij wil opstarten

In Voeren zal Rik Tomsin vanavond de gemeenteraad niet voorzitten. Hij heeft gisteren zijn mandaat teruggegeven aan zijn vroegere partij Voerbelangen. Die had daarom gevraagd, omdat Tomsin samen met enkele andere Voerenaars plannen heeft om met een nieuwe tweetalige lijst op te komen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2024.