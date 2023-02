Gratis frietjes in ruil voor de griepprik: woonzorgcentrum De Vliedberg in Brugge beloond voor griepvaccinatie

Voorzitter en schepen Pablo Annys (Vooruit) vertelt dat het dit jaar niet makkelijk was om mensen warm te maken voor de griepprik. "Na vier coronaprikken is het moeilijk om mensen aan te moedigen om zich te vaccineren tegen de griep. Je kan wel zeggen dat er wat vaccinatiemoeheid is. Dat merken we ook bij de Brugse bevolking. Reden te meer om het personeel van De Vliedberg in de bloemetjes te zetten." Zo'n 100 personeelsleden smulden vanmiddag van de gratis frietjes.