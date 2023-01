Grijs, koud en snel donker: wat kan je doen aan een winterdip?

Wanneer je in zo'n winterdip zit dan is de verleiding groot om meer te gaan slapen of om onder een dekentje in de zetel te kruipen, maar volgens psychiater Catthoor is dat geen goed plan.

"Het belangrijkste bij psychische stabiliteit is dagstructuur: op hetzelfde moment opstaan, op hetzelfde moment gaan slapen, activiteiten plannen en dan ook echt gaan doen."

Het is dus geen goed idee om toe te geven aan dat slaperige gevoel: "Als je achterover gaat leunen, meer gaat slapen, dan gaat die dagstructuur uit evenwicht raken en kom je in een negatieve spiraal terecht. Dan wordt het nog moeilijker om de dag nadien te starten want dan is je slaappatroon verstoord."