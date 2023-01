Groep academici uit Vlaanderen en Nederland kaart "toegenomen woke-activisme" aan met nieuw meldpunt

In het kort: Woke is een term uit de Afrikaans-Amerikaanse cultuur, afgeleid van "awakening". Letterlijk betekent dat: je wordt wakker, je bewustzijn is verscherpt. Met die term klopte de Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap zich op de borst. Het moest gedaan zijn de tweede viool te spelen, ze zou racisme niet meer pikken.

De term woke duikt ook op rond andere grote thema's, zoals de klimaatverandering, of bij andere minderheden die in het verleden belachelijk zijn gemaakt, zijn uitgesloten, of gediscrimineerd, bijvoorbeeld op basis van hun seksuele voorkeur of genderidentiteit. Als je dat samenneemt, heb je de aandachtspunten van de woke community. (uitleg van socioloog Walter Weyns, schreef eerder "Wie Wat Woke?")