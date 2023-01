HOGENT start met keuzevak over artificiële intelligentie: “Iedereen komt er vroeg of laat mee in aanraking” 

Studenten die een bacheloropleiding volgen aan de HOGENT op één van de campussen in groot Gent of Aalst kunnen vanaf september ook het keuzevak artificiële intelligentie meepikken. Die technologie imiteert het menselijke denken en kan ook gevoed worden met data om zelf bij te leren. AI staat almaar beter op punt en krijgt meer toepassingen die ook in het gewone leven opduiken. Recent was er nog veel te doen over ChatGPT, een internet chatrobot die werkt met AI en onder meer vragen beantwoordt, recepten samenstelt, teksten schrijft en samenvattingen maakt.