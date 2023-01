BEKIJK - Hondenwandelaars en hondentherapeuten kunnen vraag amper bijhouden na corona: "Pups niet gewend om alleen te zijn"

Peter Weyn is gedragstherapeut voor honden krijgt sinds corona ook veel meer baasjes en honden over de vloer. "Ik heb zo'n dertig tot veertig procent meer aanvragen van mensen die problemen hebben met honden", vertelt hij. "Waarschijnlijk deden mensen soms impulsaankopen: we zijn thuis, we gaan een hondje halen." Maar dan blijkt de opvoeding dus toch niet te gaan zoals verwacht.

"Een hond vraagt veel tijd: het is niet enkel een wandelingetje 's ochtends en 's avonds. Hij is een deel van het gezin", zegt Peter. "Als je kinderen hebt, moet je daar ook veel tijd insteken: een hond is eigenlijk hetzelfde als een kind. Je hebt er wel een trouwe vriend bij."