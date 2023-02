Huis in Varsenare onbewoonbaar na brand

De brand ontstond vanmiddag iets voor 14 uur, waarschijnlijk in een slaapkamer, al moet verder onderzoek dat nog uitwijzen. Het vuur verspreidde zich al snel naar het dak. Er was bijzonder veel rook. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur na ongeveer een uur onder controle. De brandweer kon niet voorkomen dat de zolder uitbrandde. In de rest van het huis is er ook veel rook- en waterschade.

De bewoners, een gezin van vijf, waren op het moment van de brand niet thuis. De gemeente kijkt of ze hen onderdak kan geven in een gemeubelde chalet op het recreatiedomein 't Klein Strand in Jabbeke.